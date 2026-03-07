Pad Thai Luck for New Seller

Vive la experiencia Casino Del Río 2025

A esto se suman los reclamos por salarios básicos que,aseguran, son insuficientes para cubrir la canasta familiar. «Por si fuera poco, el gremio Aleara, que debería velar por nuestros derechos, permanece completamente ausente. Desde su delegada Suarez Natalia, quien minimiza y evade su responsabilidad, hasta la falta de gestiones concretas para defender la estabilidad laboral de los empleados del casino», añaden. Aseguran que hubo una nueva tanda de despidos en distintitos sectores del Casino, «quienes hoy han quedado en la calle sin ningún tipo de respaldo». Únete a la fiesta de bingo en Rio Bingo, el primer paso absolutamente más importante es llegar a una teoría lógica para probar.

Los empleadosautoconvocados de Casino del Río, que operan en distintaslocalidades de Río Negro, como Cipolletti, General Roca, Viedma, LasGrutas y Catriel, anunciaron medidas de fuerza para la próximasemana ante la falta de respuestas a sus demandas salariales ylaborales. Casino del rio jugar on line si tuviera que resumirlos en una palabra, el juego de casino tiene una función de reproducción automática para aquellos que prefieren juegos intensos. El 5° piso cuenta con habitaciones suites, sala de reuniones y un amplio desayunador, también a cargo de La Mezquita. FM DE LA COSTA visitó esta mañana el lugar para hacer un recorrido acompañado del vocero oficial del casino, Pedro Sánchez, quien mostró cada uno de los sectores que se construyeron durante varios años en cercanías al predio deportivo del club Sol de Mayo.

IDEVI y Bancos de Viedma analizaron las necesidades del sector productivo

Con Roberto Montiel como Chef Ejecutivo, Fusione a partir de ahora impondrá platos con nuevas texturas, sabores originarios de la cocina ítalo fusión y japonesa-peruana, una propuesta inédita en todo el Alto Valle.

Los baños privados están equipados con lo necesario para una experiencia placentera, incluyendo ducha, bidet y artículos de aseo gratuitos. Además, el hotel dispone de una recepción abierta las 24 horas para atender cualquier requerimiento de los huéspedes. Este ambicioso proyecto, que incluye sectores gastronómicos con comidas rápidas y platos elaborados como "cocina de autor" mostrarán un atractivo más para los visitantes en un coqueto lugar de la ciudad como la avenida costanera a metros del río Negro. Por su parte, el empresario francés Francis Raineau expresó su satisfacción por la culminación del proyecto, sugiriendo que el casino debería llamarse “Sol del Río” en honor a su ubicación y al apoyo recibido del Club Sol de Mayo. Raineau agradeció al gobernador Weretilneck y a otros colaboradores por su arduo trabajo y dedicación a lo largo de los últimos nueve años para hacer realidad este proyecto. Asimismo, destacó la reciente confirmación de que el hotel asociado al casino ha obtenido la categoría de cinco estrellas, una noticia que fue recibida con aplausos por el público presente.

(Por Pablo Comoli) El nuevo lugar se llama Fusione y funcionará en la casa de juegos de la vecina ciudad de Cipolletti.

Con una inversión aproximada de 20 millones de dólares, el Hotel Casino del Río no solo representa un nuevo lugar de entretenimiento, sino que también ha generado empleo para más de 200 obreros de la construcción, de los cuales el 70% proviene de la mano de obra.

Con la inauguración del Casino del Río, Viedma no solo avanza hacia un futuro prometedor, sino que también reafirma su posición como un centro de atracción turística y de inversión en la Patagonia argentina.

Además todos los días te propone diversión en sus salas de juegos y modernos slots, probar su variedad de tragos, platos y postres en los restaurants (Oasis es el nombre del resto-pub que la empresa posee también en Cipolletti), sobresaliendo los espacios destinados a las ruletas, el Black Jack, Midi Punto y Banca, Póker y Craps.

Esta estabilidad, según sus palabras, conduce a la previsibilidad jurídica y a la seguridad económica, factores que brindan al sector privado y a los inversionistas la confianza necesaria para emprender proyectos de gran envergadura.

El módulo online es un espacio cómodo equipado con módulos para acceder a juegos online de delrio.bet.ar para aquellos clientes que prefieran este tipo de slots digitales.

Sala Juego Convencional

EVENTOS

Cuenta con un TV LED Samsung Smart de 60″ y moderno sistema de presentación inalámbrico que permite compartir información a la audiencia.

El jueves 31 de octubre a las 22 horas, se viene la gran inauguración del Nuevo Casino del Río, en la avenida costanera de Viedma y hay marcadas expectativas en torno a cómo girará la ruleta de la economía local.

Desde cómodas habitaciones hasta un servicio excepcional, todo está diseñado para que cada huésped se sienta como en casa.

El Hotel del Río Cipolletti es un lugar único, diseñado para brindar a sus huéspedes la máxima comodidad y satisfacción.

Casino del Río y su hotel de cinco estrellas están diseñados para brindar una experiencia única a los visitantes.

En esta nueva etapa, se amplía significativamente el presupuesto disponible, con un cupo total de 1200 millones de pesos.

Momento clave en la noche fue la gentil bendición que el Padre Carlos Barrero ofrendó al restaurante para augurarle un buen futuro de trabajo.

Mediante un comunicado, los empleados autoconvocados de Casinos del Río están decididos a luchar por sus derechos laborales y por condiciones de trabajo que reflejen su dedicación y años de servicio.

El evento contó con la presencia de varias personalidades políticas importantes de la provincia de Río Negro, como el intendente de la ciudad y el gobernador, Alberto Weretilneck.

Además, en su página web se pueden encontrar juegos en línea, convirtiéndose así en el primer casino online de Argentina.

Hotel y Casino Del Río – Cipolletti

Los empleados de Casinos del Río reiteran su pedido de intervención de la Delegación de Trabajo de Viedma, la Secretaría de Trabajo provincial y el gremio ALEARA, que «se lavan las manos» y hacen caso omiso al reclamo, indicaron en un comunicado. Finalmente, cuestionaron la inacción de parte de la Lotería de Río Negro y la Secretaría de Trabajo, a quienes acusaron de favorecer intereses políticos y negocios particulares, en lugar de garantizar los derechos laborales. En ese sentido, solicitaron la intervención efectiva de los organismos correspondientes para garantizar sus derechos. El Food Park del Casino del Río cuenta con 4 empresass de primer nivel para disfrutar en familia, tanto adentro del patio de comidas, como al aire libre. Lo mejor de este tipo de oferta es que no necesita depositar fondos para usarla, blackjack apuestas como jugar y puedes hacerlo ya sea que estés en Kaitaia o en un farol.

Se trata de una de las obras más grandes en la historia de la ciudad, y también, convirtiéndose en uno de los espacios hoteleros más lujosos de la zona. El empresario francés Francis Raineau, principal accionista de Emprendimientos Crown, expresó su satisfacción por el éxito de la iniciativa y propuso bautizar el casino como “Sol del Río” en honor a su ubicación y al Club Sol de Mayo, cuyo apoyo fue fundamental. Además, destacó la reciente clasificación del hotel como cinco estrellas, una distinción que simboliza el nivel de calidad del establecimiento. El nuevo Volkswagen Nivus ya se encuentra disponible en el concesionario Iruña de Neuquén, marcando un nuevo hito para la marca alemana en la región.

“No hay respuesta del gremio ALEARA ni del ente regulador de la Lotería de Río Negro”, señalan en su comunicado, acusando a estos organismos de complicidad y falta de acción para mejorar las condiciones laborales. Para eventos sociales y corporativos, el hotel dispone de salones versátiles y bien equipados, ideales para reuniones, conferencias, y celebraciones privadas. La tecnología y el diseño de estos espacios permiten adaptarse a diferentes necesidades, posicionando al Casino del Río como un punto de referencia para eventos en la región.

El flamante hotel cinco estrellas, de la firma Emprendimientos Crown SA está compuesto por 56 habitaciones dobles, con una capacidad total para recibir 112 huéspedes; dos habitaciones adaptadas para personas con discapacidad; cuatro en suite, una de las cuales posee un espacio privado para sala de reuniones. Casino del Río y su hotel de cinco estrellas están diseñados para brindar una experiencia única a los visitantes. Con un enfoque en la excelencia y el lujo, el hotel ofrece pileta infinita climatizada, amplias habitaciones, entre ellas dos adaptadas para personas con discapacidad, y vistas espectaculares al Río Negro. La apertura del Casino del Río y su hotel marca un punto de inflexión en el desarrollo de Viedma y la Patagonia, ofreciendo un nuevo nivel de atractivo para el turismo y fortaleciendo la economía local. La ciudad se posiciona como un destino de alta gama en Argentina, capaz de atraer visitantes de todo el país y de otras partes del mundo.

El complejo con 61 habitaciones, un gimnasio de última generación, una pileta infinita climatizada y una terraza con vistas panorámicas que impresionarán a todos los huéspedes. El jueves 31 de octubre a las 22 horas, se viene la gran inauguración del Nuevo Casino del Río, en la avenida costanera de Viedma y hay marcadas expectativas en torno a cómo girará la ruleta de la economía local. Al hacer clic en "Aceptar", das tu consentimiento para que tus datos sean procesados por los proveedores de 0 en esta web para los fines descritos en este aviso. Puedes consultar los proveedores y sus fines de procesamiento individuales en la lista de proveedores. Además del Sector Cajas y de distintos servicios como el de carro, que ofrece gratuitamente café, jugos, gaseosas, cerveza, fernet y gancia.De domingo a jueves de 10 a 5 hs.Viernes, sábado y vísperas de feriado de abierto de corrido las 24 hs. La empresa cuenta con 7 sedes en la provincia de Río Negro y 3 hoteles de alta categoría, contribuyendo a la economía regional con el empleo de más de 700 colaboradores.

Su propuesta culinaria combina sabores regionales e internacionales, elaborados con ingredientes frescos y de calidad. La inauguración tuvo lugar en la tarde noche de este último jueves y contó con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, el titular de la empresa de juegos de azar, Francis Raineau, el intendente Marcos Castro y el responsable de Lotería de Río Negro, Jorge Manzo. Alrededor de las 20 horas, las autoridades realizaron un recorrido por el salón principal del casino, donde pudieron apreciar la variedad de máquinas disponibles mientras disfrutaban de una copa de champagne y otras bebidas dispuestas para la ocasión. Posteriormente, se llevó a cabo una presentación artística a cargo de Claudia Peter quien marcó el inicio de la velada.

Momento clave en la noche fue la gentil bendición que el Padre Carlos Barrero ofrendó al restaurante para augurarle un buen futuro de trabajo. Presencias importantes en el evento de inauguración fueron las destacadas apariciones de sus principales autoridades, como Francis Raineau que es el accionista principal de Casinos del Río y Graciela Gil, Presidenta del Directorio. En un evento exclusivo para dar su presentación oficial del nuevo sector gastronómico que Casinos del Río propone, se invitó a diferentes medios de prensa, empresarios y directivos, entre otros.

In Neuquén llegó hasta allí para degustar y conocer el nuevo espacio que la empresa destinará para noches de cenas especiales. Es una amplia sala luminosa con una superficie de 65 m2 equipada con mesa de reuniones con capacidad para 12 personas. Cuenta con un TV LED Samsung Smart de 60″ y moderno sistema de presentación inalámbrico que permite compartir información a la audiencia. La sala de juego convencional está equipada con 5 mesas de Ruletas, 1 mesa de Ruleta Híbrida, 2 mesas de Superpeek y 2 mesas de Black Jack.De domingo a jueves de 21 a 4 hs.Viernes, sábado y vísperas de feriado de 22 a 5 hs.

Hotel y Casino del Río se erige como un espacio donde el confort y el entretenimiento convergen. Este elegante establecimiento combina modernidad y calidez, ofreciendo a sus visitantes una experiencia única en la región.Desde el momento en que uno cruza su entrada, es evidente que cada detalle ha sido pensado para crear una atmósfera de lujo discreto y hospitalidad. Las habitaciones, amplias y bien iluminadas, están decoradas con un estilo contemporáneo que prioriza la comodidad, con mobiliario cuidadosamente seleccionado y vistas que permiten disfrutar de la serenidad de la Patagonia.El casino, por su parte, es un lugar vibrante que late con la emoción de cada juego. Máquinas tragamonedas de última generación, mesas de póker, ruleta y blackjack invitan a vivir momentos de diversión y adrenalina en un ambiente sofisticado. Los visitantes pueden disfrutar también de espectáculos en vivo y eventos especiales que dotan de vida nocturna al lugar.Para quienes buscan deleitarse con la gastronomía, el restaurante del hotel es un punto destacado.

Este SUV coupé, que combina estilo, conectividad y un desempeño notable, promete captar la atención de quienes buscan un vehículo moderno, eficiente y tecnológico. (Por Pablo Comoli) El nuevo lugar se llama Fusione y funcionará en la casa de juegos de la vecina ciudad de Cipolletti. Los miércoles y jueves es cocina Nikkei, mientras que viernes y sábado, hay cocina Ítalo Fusión. El módulo online es un espacio cómodo equipado con módulos para acceder a juegos online de delrio.bet.ar para aquellos clientes que prefieran este tipo de slots digitales. La obra recientemente inaugurada es seguramente la apuesta más significativa de las últimas décadas en la región.